Zum Familienfest der AfD reisten tausende Menschen zur Schlossdomäne nach Wolmirstedt. Die SPD hat einen Dialog in der Fußgängerzone angeboten.

Zum Sommerfest der AfD kamen tausende Besucher von überall her auf die Schlossdomäne.

Wolmirstedt. - Zum Familienfest des AfD-Landesverbandes auf der Schlossdomäne kamen tausende Besucher. Die Veranstalter sprachen von 5000 Besuchern, die Polizei schätzte die Besucherzahl eher auf 2000. Unter den Besuchern waren Wolmirstedter, viele Gäste waren von außerhalb angereist, auch aus anderen Bundesländern. Die Kommentare in den sozialen Medien gehen von „1000 mal besser gewesen wie das Stadtfest“ bis „erschreckend“.