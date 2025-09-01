Das „Haus der Hoffnung“ bietet psychisch Erkrankten Tagesstruktur und Förderung. Jetzt erhielt das Gebäude in Wernigerode eine neue Halle, die die Betreuung der Nutzer verbessern soll. Was daran besonders ist.

Viel Lichteinfall im neuen Gruppenraum soll die Stimmung der Gäste des Hauses der Hoffnung in Wernigerode aufhellen.

Wernigerode. - Es war ein Grund zum Feiern für die Mitarbeiter der Gemeinnützigen Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode (GSW) und die aktuell 20 Gäste des Hauses der Hoffnung. Endlich wurde nach rund einem Jahr Bauzeit der neue Gruppenraum an der Einrichtung für psychisch Erkrankte mit hoher Decke und Fußbodenheizung fertiggestellt.