Ärger über Knöllchen in Magdeburg Chaos bei Parkverbot: Geldstrafe trotz mangelnder Sichtbarkeit
Ein Magdeburger erhält ein Knöllchen, obwohl die Schilder, die das Parkverbot anzeigen, nicht richtig zu sehen sind. Was gilt in solchen Situationen?
Aktualisiert: 13.08.2025, 08:21
Magdeburg. - 25 Euro Verwarngeld soll der 31-jährige Robbie Müller zahlen. Wegen Parkens im absoluten Halteverbot in Magdeburg. Nur: Von den Schildern war in Fahrtrichtung nur die Rückseite zu sehen. Muss er dennoch zahlen?