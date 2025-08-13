Ein Magdeburger erhält ein Knöllchen, obwohl die Schilder, die das Parkverbot anzeigen, nicht richtig zu sehen sind. Was gilt in solchen Situationen?

Blick in die Jordanstraße/ Ecke Dürerstraße in Magdeburg Ende Juli: Die Schilder, die ein „absolutes Halteverbot“ anzeigen, sind entgegen der Fahrtrichtung aufgestellt.

Magdeburg. - 25 Euro Verwarngeld soll der 31-jährige Robbie Müller zahlen. Wegen Parkens im absoluten Halteverbot in Magdeburg. Nur: Von den Schildern war in Fahrtrichtung nur die Rückseite zu sehen. Muss er dennoch zahlen?