weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Knöllchen trotz unsichtbarem Halteverbot in Magdeburg - Strafzettel legal?

Ärger über Knöllchen in Magdeburg Chaos bei Parkverbot: Geldstrafe trotz mangelnder Sichtbarkeit

Ein Magdeburger erhält ein Knöllchen, obwohl die Schilder, die das Parkverbot anzeigen, nicht richtig zu sehen sind. Was gilt in solchen Situationen?

Von Lena Bellon Aktualisiert: 13.08.2025, 08:21
Blick in die Jordanstraße/ Ecke Dürerstraße in Magdeburg Ende Juli: Die Schilder, die ein „absolutes Halteverbot“ anzeigen, sind entgegen der Fahrtrichtung aufgestellt.
Blick in die Jordanstraße/ Ecke Dürerstraße in Magdeburg Ende Juli: Die Schilder, die ein „absolutes Halteverbot“ anzeigen, sind entgegen der Fahrtrichtung aufgestellt. Foto: Robbie Müller

Magdeburg. - 25 Euro Verwarngeld soll der 31-jährige Robbie Müller zahlen. Wegen Parkens im absoluten Halteverbot in Magdeburg. Nur: Von den Schildern war in Fahrtrichtung nur die Rückseite zu sehen. Muss er dennoch zahlen?