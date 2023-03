Partys in Magdeburger Clubs am 10. und 11. März

Auch in Magdeburg wird vom 10. bis in den 12. März 2023 in den Vlubs wieder gefeiert.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Magdeburger Clubs vom Freitagabend bis zum Sommtabmorgen. Die Volksstimme hat Tipps ab dem 10.3.2023 zusammengestellt. Weitere Ideen für die Freizeit am Donnerstag, 9.3.2023, gibt es hier. Und ebenfalls auf einer Extraseite gibt es Freizeit-Tipps für Freitag, den 10.3.2023.

Factory: Am Freitag um 22 Uhr wird das Wochenende in der Factory in der Sandbreite 2 mit einer Party unter dem Titel „Ausrasten! Heute wird es krank!“ eröffnet. Unter anderem gibt es freien Eintritt für jene, die im Kostüm erscheinen.

Am Sonnabend ab 22 Uhr ist an gleicher Stelle die nächste Fete angesagt. Der Titel lautet „Forever young – die 80’s-Party“.

Boys’n’Beats: Musikalische Höhepunkte der vergangenen 20 Jahre verspricht das Boys’n’Beats, der Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, für Freitagabend ab 23 Uhr beim „It’s Friday, Bitch“. Am Sonnabend ab 23 Uhr heißt es „Die Paillette ist wieder da“. DJ Paul Paillette spielt Hits und aktuelle Charts.

Prinzzclub: Der Berliner DJ Abuze ist am Freitag ab 23 Uhr mit seiner Musik im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu Gast. Er spielt Hip-Hop, Afrobeats, Bass, Electronica und Deutschrap. Am Sonnabend ab 23 Uhr heißt es dann „Weekend Lover“. DJ Alex Martura bringt dazu Urban, Hip-Hop, House, Classics und Pop mit.

Café Treibgut: Eine Club-Night ist am Sonnabend ab 19 Uhr im XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 geplant. DJ FunX Beat sorgt für die Musik.

Ellen Noir: „Noir 90“ ist die Nacht zum Sonntag im Ellen Noir in der Porsestraße 16 überschrieben. Hard Techno wird ab 22 Uhr auf dem einen Floor von Tanith, Ro, Kriek, Psychodevils, DJ Decline und sowie Peppone und Waguun gespielt, Melodic Techno auf dem anderen von MPathy, Kraft der Sonne, Jortzik und Güldenpfennig sowie Sandro Bader.

Festung Mark: Auf der „Sputnik Spring Break Tour“ ist Magdeburg am Sonnabend Station. Beginn der Party in der Festung Mark im Hohepfortewall ist um 22 Uhr.

Kunstkantine: In der Kunstkantine heißt es am Sonnabend „From Buckau with Love“. Super Flu sorgt in der Location an der Karl-Schmidt-Straße 42 ab 22 Uhr für die Musik.

Buttergasse: Die Buttergasse FrauentagsParty beginnt am Sonnabend um 23 Uhr im Alten Markt 13. Neben der Musik gibt es eine Stripshow.

Insel der Jugend: Zur „Rebellion in den Katakomben“ schallt am Sonnabend Techno über die Insel der Jugend in der Maybachstraße. Ab 23 Uhr sorgen Lydia M., Lino Problemo und Je Saré für Musik.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag heißt es im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 „Never Stop“. Auf dem einen Floor legen Radio Blackout, VEL und Varik Grey auf, auf dem anderen JJ3 und Lukas Stern.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Das „Flowerpower“ ist eine Kneipe mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.