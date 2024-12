Das Baudenkmal neben der Stadthalle ist marode, soll neu gebaut werden. Eines der Sachsenrösser von den Pylonen ist nun verschwunden. Was ist da passiert?

Sorgen um Denkmal in Magdeburg

Ein Pferd fehlt schon an der Sehenswürdigkeit in desolatem Zustand: Das Magdeburger Pferdetor muss fallen. Das Wahrzeichen der Moderne aus der Bauhaus-Zeit ist marode und soll neu aufgebaut werden.

Magdeburg - Für Aufsehen hat in diesem Jahr der Vorschlag gesorgt, das historische Pferdetor neben der Stadthalle Magdeburg abzureißen und mit neuen Steinen in einem anderen Format wieder aufzubauen. Doch nun kommt es doch anders – und eine der Pferdeskulpturen von den sechs Säulen ist auch schon verschwunden. Was ist da los?