Magdeburg. - Der drohende Abriss des Pferdetors im Stadtpark erhitzt die Gemüter. In den sozialen Medien herrschte nach einem Volksstimme-Beitrag Entrüstung. Der Wunsch, das Bauwerk aus der Bauhauszeit erhalten zu wollen, ist groß bei den Magdeburgern. Auch im Stadtrat herrscht Einigkeit darüber, dass dieses Wahrzeichen nicht fallen darf. „Hätte es diesen Artikel nicht gegeben, wären nicht so viele Leute aufmerksam geworden“, meinte Mirko Stage (Fraktion Grüne/Future!). Das könnte helfen, Spenden zu generieren. Doch wie kann es in Zeiten knapper Kassen gerettet werden? In der Debatte kamen Ideen auf.