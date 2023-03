Seniorengerechtes Wohnen Nach Insolvenz: Magdeburger Pflegeheim findet neuen Betreiber - und Eigentümer

Nach der Insolvenz von Betreiber Convivo hat die neue Seniorenwohnanlage am Neustädter See in Magdeburg nicht nur für diesen Ersatz gefunden. Auch der Eigentümer hat gewechselt.