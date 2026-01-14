weather spruehregen
  4. Pflegeheim-Schließung in Magdeburg: 68 Senioren betroffen - Das sind die Gründe

68 Senioren und 60 Jobs betroffen Magdeburg: Großer Anbieter schließt Pflegeheim

Magdeburgs größter Anbieter von Alten- und Pflegeheimplätzen schließt ein Pflegeheim. Betroffen sind 68 Senioren und 60 Mitarbeiter.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 15.01.2026, 12:53
In Magdeburg wird ein Pflegeheim geschlossen.Was das für die 68 Bewohner und die Mitarbeiter bedeutet.  Symbolfoto: dpa

Magdeburg. - Magdeburgs größter Pflegeheim-Anbieter „Wohnen und Pflege“ - kurz WUP - schließt eines seiner traditionsreichsten Heime. Was das für die 68 Bewohner sowie die anderen noch bestehenden sechs Pflegeheime der Gesellschaft bedeutet und für wen nun ein Aufnahmestopp gilt.