Magdeburg. - Magdeburgs größter Pflegeheim-Anbieter „Wohnen und Pflege“ - kurz WUP - schließt eines seiner traditionsreichsten Heime. Was das für die 68 Bewohner sowie die anderen noch bestehenden sechs Pflegeheime der Gesellschaft bedeutet und für wen nun ein Aufnahmestopp gilt.