Die Bio-Safterei Voelkel aus Gartow wird sich nicht auf dem geplanten A14-Industriegebiet bei Seehausen (Altmark) ansiedeln. Obwohl sie gerne wollte.

Die Hansestadt Seehausen (Altmark) im Kreis Stendal wirbt seit einigen Jahren mit einem großen Schild an der B189 für ihren künftigen A14-Industriestandort.

Seehausen. - Der Getränkehersteller Voelkel ist raus, was das geplante Industriegebiet an der künftigen A14 bei Seehausen betrifft. Die Biokelterei aus Pevestorf bei Gartow war länger als großer Spieler für das Großvorhaben im Gespräch.