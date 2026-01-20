Eil
Wirtschaft im Landkreis Stendal Rückschlag für A14-Industriegebiet Seehausen: Getränkehersteller Voelkel nimmt Abstand
Die Bio-Safterei Voelkel aus Gartow wird sich nicht auf dem geplanten A14-Industriegebiet bei Seehausen (Altmark) ansiedeln. Obwohl sie gerne wollte.
Aktualisiert: 20.01.2026, 14:57
Seehausen. - Der Getränkehersteller Voelkel ist raus, was das geplante Industriegebiet an der künftigen A14 bei Seehausen betrifft. Die Biokelterei aus Pevestorf bei Gartow war länger als großer Spieler für das Großvorhaben im Gespräch.