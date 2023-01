Polizei 73-jähriger Autoknacker aus Magdeburg: Darum sitzt er wirklich in Haft

Weil er in Magdeburg ein Auto geknackt und eine Handtasche gestohlen haben soll, sitzt ein 73-Jähriger jetzt in Haft. Die Polizei ermittelt, ob der Senior noch mehr auf dem Kerbholz hat. Wir zeigen, was hinter dem Fall steckt.