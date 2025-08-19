Das Protestcamp in Form eines Baumhauses zum Schutz eines Stadtwäldchens in Magdeburg hat nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Warum der jetzt zurückgefahren wurde.

Polizeiautos stehen in der Nähe des Protestcamps, hier beim Start der Aktion am 14. August 2025. In der Folge war das Cammp dauerhaft von einem Streifenwagen begleitet worden.

Magdeburg. - Die Magdeburger Polizei begleitet nicht mehr rund um die Uhr das Protestcamp am Elbufer zwischen Sternbrücke und Hubbrücke gegen die Rodung eines Stadtwäldchens. Das ist das Ergebnis einer neuen Bewertung der Sicherheitslage.