Teurer Einsatz reduziert Polizei zieht Dauer-Streifenwagen von Protestcamp ab
Das Protestcamp in Form eines Baumhauses zum Schutz eines Stadtwäldchens in Magdeburg hat nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Warum der jetzt zurückgefahren wurde.
19.08.2025, 17:30
Magdeburg. - Die Magdeburger Polizei begleitet nicht mehr rund um die Uhr das Protestcamp am Elbufer zwischen Sternbrücke und Hubbrücke gegen die Rodung eines Stadtwäldchens. Das ist das Ergebnis einer neuen Bewertung der Sicherheitslage.