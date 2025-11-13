In Magdeburg wird aktuell wieder für die MDR-Krimireihe „Polizeiruf 110“ gedreht. Wo die Dreharbeiten dieses Mal stattfinden und mit welchem Fall sich Hauptkommissarin Doreen Brasch in der neuen Folge befasst.

Dreharbeiten in Magdeburg sorgen für Aufsehen: Hier entsteht der neue „Polizeiruf 110“

In der neusten Folge von „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg wird Kommissarin Brasch (gespielt von Claudia Michelsen) brutal zusammengeschlagen.

Magdeburg. - Der Magdeburger Petriförder hat sich für kurze Zeit in ein Filmset verwandelt: Wo normalerweise Menschen aus ganz Deutschland mit ihren Wohnmobilen Urlaub an der Elbe machen, finden aktuell Maske, Garderobe, Catering und Co. einen Platz. Grund sind Dreharbeiten für den neusten „Polizeiruf 110“ aus Magdeburg. Worum es in der Folge geht und wie lange die Filmcrew noch in der Landeshauptstadt unterwegs ist.