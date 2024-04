Im neuen Polizeiruf 110 "Unsterblich" ermittelt Claudia Michelsen wieder als Kriminalkommissarin Doreen Brasch in Magdeburg. Ihre Spurensuche führt sie an verschiedene Orte in der Stadt, die dem einen oder anderen Zuschauer bekannt vorkommen werden.

Magdeburg - Krimifreunde aufgepasst: Wer Lust auf Mord und Totschlag aus Magdeburg hat, muss nicht mehr lange warten. Am Sonntag, 12. Mai 2024, wird der nächste Polizeiruf 110 zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Fernsehen im ARD ausgestrahlt.

Unter dem Titel „Unsterblich“ steht dieses Mal der Tod der Influencerin Aalisha Mansours (gespielt von Hannah Gharib) im Mittelpunkt, die vom Dach eines Einkaufszentrums in die Tiefe stürzt.

Polizeiruf 110: City Carré in Magdeburg wird Kulisse für den Tatort

Auf den ersten Blick spricht alles für einen Selbstmord: Die Karriere der jungen Frau, der mehr als eineinhalb Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken folgen, lief schon seit einiger Zeit nicht mehr so erfolgreich.

Zudem hagelte es reihenweise Kritik, nachdem sie auf ihrem Profil für ein fragwürdiges Diätmittel geworben hatte.

Hat der Hass im Netz Aalisha in den Tod getrieben? Die Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) zweifelt an dieser Theorie und verdächtig stattdessen Aalishas Bruder Mahdi (Mo Issa).

Der hatte nämlich das freizügige Auftreten seiner Schwester in den sozialen Medien als Schande empfunden und seinem Unmut auch öffentlich Ausdruck verliehen.

Bekannte Darsteller und Drehorte im Polizeiruf aus Magdeburg zu sehen

Die Dreharbeiten für den Krimi liefen bereits im August und September im vergangenen Jahr.

Anlässlich dazu hatte die Produktion Komparsen gesucht, die im Hintergrund für eine belebte Atmosphäre sorgen sollten.

Neben bekannten Darstellern wie Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch, Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp und Pablo Grant als Kriminalobermeister Günther Márquez sind es insbesondere die unterschiedlichen Drehorte, die dem Magdeburger Publikum bekannt vorkommen dürften.

Brasch (Claudia Michelsen) bittet Marquez (Pablo Grant), Aalishas Laptop zu checken. Marquez zeigt ihr die Kommentare auf Aalishas Account. Lemp (Felix Vörtler) hört zu. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

An diesen Orten wurde der Polizeiruf 110 in Magdeburg gedreht

So fungieren beispielsweise die Einkaufsmall und das Dach des City Carré als Tatort und werden damit zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung.

Aufmerksame Zuschauer werden außerdem bekannte Straßen und Ecken entdecken, die Kommissarin Brasch während ihrer Ermittlungen ansteuert.

So führt sie ihre Suche nach der Auflösung des Falles in der ersten Hälfte beispielsweise in die Otto-von-Guericke Straße und an die Fakultät für Informatik der Universität in der Gustav-Adolf-Straße.

Und wenn in Magdeburg gedreht wird, darf natürlich nicht der Dom fehlen, der insbesondere bei den Szenen auf dem Dach des City-Carrés immer wieder im Hintergrund auftaucht.