Preis, Geschmack und Zubereitung Pommes-Automat in Magdeburg: Wie die 5-Minuten-Fritten schmecken
In Magdeburg steht neuerdings ein Pommesautomat. In fünf Minuten liefert er heiße Pommes - sogar mit veganer Chili-Cheese-Sauce. Reporterin Lena Bellon macht den Geschmackstest.
10.10.2025, 06:30
Magdeburg. - Sie sind heiß, knackig und gesalzen: Pommes aus dem „PomMat“ in Magdeburg. Pizza- oder Eisautomaten gibt es schon der Stadt. Nun gibt es auch Pommes. Wo der Automat steht, was die Pommes kosten und wie sie schmecken.