Einziger HNO im Nordwesten hört auf Praxisübergabe nach mehr als 30 Jahren: Magdeburger Dr. Düsing geht in Rente
Rüdiger Düsing, der seit über 30 Jahren seine HNO-Praxis im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt führt, hört zum Ende des Jahres auf. So soll es dort nun weitergehen.
11.12.2025, 06:15
Magdeburg. - Seit über 30 Jahren hält Rüdiger Düsing im Nordwesten Magdeburgs die Stellung als Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Zum Ende des Jahres ist für den 66-Jährigen allerdings Schluss. So soll es in seiner Praxis in Neu-Olvenstedt nun weitergehen.