Praxisübergabe nach mehr als 30 Jahren: Magdeburger Dr. Düsing geht in Rente

Magdeburg. - Seit über 30 Jahren hält Rüdiger Düsing im Nordwesten Magdeburgs die Stellung als Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Zum Ende des Jahres ist für den 66-Jährigen allerdings Schluss. So soll es in seiner Praxis in Neu-Olvenstedt nun weitergehen.