Rüdiger Düsing, der seit über 30 Jahren seine HNO-Praxis im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt führt, hört zum Ende des Jahres auf. So soll es dort nun weitergehen.

Von Johanna Flint 11.12.2025, 06:15
Dr. Rüdiger Düsing geht zum Ende des Jahres in Rente. 33 Jahre hat er seine HNO-Praxis in Neu-Olvenstedt geführt. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Seit über 30 Jahren hält Rüdiger Düsing im Nordwesten Magdeburgs die Stellung als Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Zum Ende des Jahres ist für den 66-Jährigen allerdings Schluss. So soll es in seiner Praxis in Neu-Olvenstedt nun weitergehen.