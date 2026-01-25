Lange wurden Rufe nach einem barrierefreien Bahnhof laut. Jetzt bekommt Oebisfelde endlich Aufzüge an den Mittelgleisen. Es kann während der Baumaßnahmen allerdings zu Einschränkungen für Reisende kommen.

Bahnhof endlich barrierefrei: Die Arbeiten an den Aufzügen in Oebisfelde sind im vollen Gange

Die Wetterbedingungen machen es den Bauarbeitern nicht leicht am Bahnhof Oebisfelde.

Oebisfelde. - Am Bahnhof Oebisfelde haben die Arbeiten für den barrierefreien Ausbau begonnen. Damit startet die Umsetzung eines Vorhabens, das im vergangenen Jahr mehrfach in den Gremien diskutiert worden war und überwiegend auf positive Resonanz stoß. Geplant ist der Einbau von zwei Aufzügen, die künftig den Zugang zu den Mittelbahnsteigen erleichtern sollen.