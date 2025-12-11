weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Magdeburg bekommt nun doch seinen ersten Weihnachtsmarkt für Hunde: Der Zoo lädt zur „Hundeweihnacht“ ein – mit Schnüffel-Parcours, Polizeihunde-Show, Agility und tierisch vielen Geschenkideen.

Von Karolin Aertel 11.12.2025, 19:30
Magdeburgs Hunde dürfen wieder mit der Rute wedeln: Der Zoo feiert seine erste „Hundeweihnacht“ – ein Fest voller Duftspuren, Profi-Schnüffler und Fellnasen-Geschenken.
Magdeburgs Hunde dürfen wieder mit der Rute wedeln: Der Zoo feiert seine erste „Hundeweihnacht“ – ein Fest voller Duftspuren, Profi-Schnüffler und Fellnasen-Geschenken. Foto: stock.adobe.com

Magdeburg. - Nun also doch: Magdeburg bekommt seinen ersten Hundeweihnachtsmarkt. Nachdem die Vierbeiner nach der kurzfristigen Absage der Premiere im Strandparx am Neustädter See erst einmal traurig in den Napf geguckt hatten, dürfen sie nun wieder mit der Rute wedeln: Der Zoo Magdeburg lädt zur 1. Hundeweihnacht.