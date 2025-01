Magdeburg - In den Magdeburger Stadtteilen Ottersleben, Sudenburg, Hopfengarten und Kannenstieg wird teilweise schon seit Jahrzehnten jedes Jahr zu einem Volkslauf eingeladen. Nun soll mit Stadtfeld ein weiteres Viertel eine solche Traditionsveranstaltung bekommen - zumindest wenn es nach dem Verein Bürger für Stadtfeld geht.

Denn dieser plant 2025 die Premiere für den Schrotelauf, der entsprechend seinem Namen entlang des Flüsschens im westlichen Teil des Stadtteils führen wird. Und schon jetzt steht fest: Es soll möglichst keine Eintagsfliege bleiben, wie der Vereinsvorsitzende Thomas Opp erklärt: „Wenn dieser Lauf ein Erfolg wird, möchten wir ihn zu einem festen Termin im jährlichen Magdeburger Laufkalender machen.“

Verschiedene Strecken für unterschiedliche Zielgruppen

Der 1. Stadtfelder Schrotelauf wird am Sonnabend, 24. Mai, erstmals in der Schroteanlage stattfinden. Als Start- und Zielpunkt wurde das Montessori Zentrum Magdeburg an der Harsdorfer Straße 33 festgelegt. Die Veranstaltung bietet dabei wie die etablierten Läufe verschiedene Strecken, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten.

So gibt es zum Beispiel einen 500-Meter-Bambinilauf für Kinder bis 6 Jahre und einen 2,3 Kilometer langen Kinderlauf für bis 14-Jährige. Weiterhin gibt es eine 4,6-Kilometer- und eine 11,5-Kilometer-Strecke, die von Meta Architektur beziehungsweise Physioeck präsentiert werden.

Pokale, Urkunden und Medaillen für Erstplatzierte und Teilnehmer

Die drei Erstplatzierten aller Wettbewerbe (mit Ausnahme des Bambinilaufs) dürfen sich über einen Pokal und eine Urkunde freuen, teilt der Bürgerverein weiter mit. Alle Zieleinläufer erhalten zudem eine Medaille.

Die Anmeldung zu den verschiedenen Läufen ist bereits unter der eigens eingerichteten Website www.schrotelauf.de möglich. „Die Teilnehmerzahl ist auf 400 Läuferinnen und Läufer begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Registrierung“, heißt es vom Bürgerverein. Der Anmeldeschluss ist am 21. Mai um 24 Uhr.

Zeitmessung und Auswertung erfolgt elektronisch

Die Zeitmessung und Auswertung erfolgt durch Tanger Timeservice. Alle Ergebnisse werden online veröffentlicht. Dort können sich die Teilnehmer auch ihre persönliche Urkunde ausdrucken.

„Für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Rundendurchlauf sowie im Start- und Zielbereich ist gesorgt – mit freundlicher Unterstützung durch Rewe Mandy Kanter. Außerdem wird die Bördeklause mit einem Grill- und Getränkestand vor Ort sein“, informiert Thomas Opp.

Helfer für die Durchführung des Laufs sind willkommen

Bereits jetzt hätten sich über 100 Interessierte für den Stadtfelder Schrotelauf registriert. Der Verein freut sich auf viele weitere Anmeldungen und hofft, damit einen neuen Höhepunkt für die Lauf-Gemeinschaft in Magdeburg zu schaffen. Zudem seien alle Stadtfelder eingeladen, die Veranstaltung als Zuschauer zu erleben.

Wer zudem bei der Durchführung helfen möchte, kann sich per E-Mail an buergerverein@magdeburg-stadtfeld.de melden, so der Vorsitzende.

Der Schrotelauf wird zunächst nicht in die Magdeburger Stadtrangliste aufgenommen. Acht etablierte Läufe zählen für diese. Wer bei vier oder mehr Veranstaltungen an den Start geht, geht in die Wertung ein. Die Ehrungsveranstaltung für die erfolgreichen Teilnehmer im Jahr 2024 wird am 21. März 2025 ab 17 Uhr in den Berufsbildenden Schulen Otto von Guericke, Am Krökentor 1A, durchgeführt.

Die Termine für die Läufe 2025 sind wie folgt:

17. Herrenkrugparklauf: Sonnabend, 6. April

22. Elbe-Brücken-Lauf: Sonntag, 4. Mai

44. Hopfengartenlauf: Sonntag, 2. Juni

22. Sudenburg-Lauf: Sonnabend, 14. Juni

36. Ottersleber Stundenlauf: Freitag, 6. September

22. Stadtteillauf im Kannenstieg: Freitag, 13. September (geplant)

21. Magdeburg-Marathon: Sonntag, 5. Oktober

50. Silvesterlauf: Mittwoch, 31. Dezember