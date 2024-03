Chansons und Schlager: Katharina Bethke und Manfred Herbst lassen die 1920er Jahre in Magdeburg wieder aufleben.

Premiere in Magdeburg: Musikalische Zeitreise in die Goldenen Zwanziger

Ein musikalischer Abend mit Katharina Bethke und Manfred Herbst erwartet Besucher in der Kaffeetasse in Magdeburg. Lieder aus den Goldenen zwanziger Jahren werden die beiden Künstler auf die Bühne bringen.

Magdeburg. - Mit Chansons und Nonsens-Schlagern begeben sich die Sängerin Katharina Bethke und der Pianist Manfred Herbst mit ihrem Publikum auf eine musikalische Zeitreise 100 Jahre zurück.

In einem charmanten Streifzug sind die Ohrwürmer dieser Ära zu hören, mit ihren Texten, mal frech, mal nachdenklich oder eindeutig zweideutig. „Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot!“ heißt der musikalische Abend. Von frivol bis albern reicht dabei das Repertoire. Premiere ist am 15. März in der Stadtfelder Kaffeetasse.

Die Goldenen zwanziger Jahre – eine Zeit des wirtschaftlichen Aufbruchs, eine Zeit der wilden Partys und eine Zeit kultureller Vielfalt. „Und eine Zeit der doppelbödigen Texte und der frivolen und albernen Lieder“, sagt Manfred Herbst. Der Pianist hat mal wieder in seinem unerschöpflichen Fundus an Noten und Kompositionen gestöbert und das Programm zusammengestellt.

Es ist mittlerweile das 23. Programm bei dem Manfred Herbst und Katharina Bethke gemeinsam auf der Bühne stehen. Erstmals 2011 trat die Opernchorsängerin in der Revue „Wenn ich sonntags in mein Kino geh“ von Manfred Herbst auf. „Es macht unglaublich Spaß in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen, sich zu verkleiden und sich auszuprobieren“, erzählt sie.

Die Texte die Katharina Bethke und Manfred Herbst bei ihrem musikalischen Abend präsentieren, sind teilweise 100 Jahre alt. Die Musiker waren Meister des Subtexts, wie zum Beispiel in „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n“ oder „Die Braut von Alexander die geht so auseinander“.

Die Musik der Goldenen Zwanziger Jahre ist eine Musik, die keine Grenzen kennt, in der das Vergnügen, der Tanz, die Lebenslust eine wichtige Rolle spielen. „Gerade das macht sie zu etwas so Besonderem“, erzählt Manfred Herbst über seine Musikauswahl.

Die Premiere am 15. März ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen folgen am 17. und 28. März jeweils ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Kaffeetasse, Immermannstraße 18. Telefon: 0391/83 79 92 14.