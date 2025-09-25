weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Prozess nach Anschlag in Magdeburg: Protestplakat am Behelfsgericht

Prozess nach Weihnachtsmarktanschlag Protestplakat am Behelfsgericht in Magdeburg

Am gerade fertiggestellten Behelfsgericht für den Prozess gegen den Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäter haben Unbekannte ein Protestplakat angebracht. Es ist mittlerweile wieder abgehängt worden.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 25.09.2025, 16:26
Ein Protestplakat hing am Donnerstag (25. September 2025) kurz am Zaun des provisorischen Gerichtsgebäudes für den Prozess gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter.
Ein Protestplakat hing am Donnerstag (25. September 2025) kurz am Zaun des provisorischen Gerichtsgebäudes für den Prozess gegen den Weihnachtsmarkt-Attentäter. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Protest gegen das große Behelfsgericht für die Verhandlung gegen den Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäter: Unbekannte haben am Zaun des Behelfsgerichtes an den Magdeburger Ministerien im Osten der Stadt ein Banner angebracht.