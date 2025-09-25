Am gerade fertiggestellten Behelfsgericht für den Prozess gegen den Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäter haben Unbekannte ein Protestplakat angebracht. Es ist mittlerweile wieder abgehängt worden.

Magdeburg. - Protest gegen das große Behelfsgericht für die Verhandlung gegen den Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäter: Unbekannte haben am Zaun des Behelfsgerichtes an den Magdeburger Ministerien im Osten der Stadt ein Banner angebracht.