Prozess nach Weihnachtsmarktanschlag Protestplakat am Behelfsgericht in Magdeburg
Am gerade fertiggestellten Behelfsgericht für den Prozess gegen den Magdeburger Weihnachtsmarkt-Attentäter haben Unbekannte ein Protestplakat angebracht. Es ist mittlerweile wieder abgehängt worden.
Aktualisiert: 25.09.2025, 16:26
