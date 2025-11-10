Liveticker
Liveticker mit Videos: Richter beendet ersten Verhandlungstag - Taleb A. entschuldigt sich bei Familie des getöteten Kindes - es folgen teils wirre Aussagen
Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt Schon 5 Uhr vor Ort: Das sind die ersten Besucher am Gericht
Zwei Magdeburgerinnen stellten sich für Montag ganz früh den Wecker. Die beiden Ersthelfer vom Weihnachtsmarkt wollten unbedingt dabei sein, wenn gegen Taleb A. verhandelt wird.
Magdeburg - Campingstuhl und Thermoskanne waren am ganz frühen Montagmorgen die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände, mit denen Xenia und Lina in den Tag starteten – vermutlich vor vielen anderen Magdeburgern. Das hatte einen besonderen wie traurigen Grund: Die beiden Magdeburgerinnen waren am Tag des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 Ersthelfer. Nun wollten sie unbedingt live dabei sein, wie gegen den Attentäter verhandelt wird. Nicht aus Sensationsgier. Sondern als Teil auch ihrer ganz eigenen Aufarbeitung dieses schrecklichen Geschehens.