weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Traditionsveranstaltung in neuem Format: 12-Stunden-Schwimmen in Genthin begeistert mit neuem Konzept

Liveticker
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos

Traditionsveranstaltung in neuem Format 12-Stunden-Schwimmen in Genthin begeistert mit neuem Konzept

Zum elften Mal lud die DLRG Genthin zum 12-Stunden-Schwimmen ein – und stellte erstmals das Format um. Das Ergebnis: doppelt so viele Schwimmer und doppelt so viele Kilometer.

Von Mike Fleske 10.11.2025, 11:20
Beim 12-Stunden-Schwimmen der DLRG in der Schwimmhalle Genthin wurden die geschwommenen Meter der Teilnehmer notiert.
Beim 12-Stunden-Schwimmen der DLRG in der Schwimmhalle Genthin wurden die geschwommenen Meter der Teilnehmer notiert. Foto: Mike Fleske

Genthin - Mit frischem Konzept und großem Erfolg hat sich das 12-Stunden-Schwimmen der Genthiner DLRG neu erfunden. Zum elften Mal fand die Traditionsveranstaltung statt, diesmal allerdings zum ersten Mal am Tag.