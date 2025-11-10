Liveticker
Liveticker mit Videos: Oberstaatsanwalt verliest noch immer die Anklage - Frühgeburt nach Amokfahrt - Taleb A. protestiert gegen Aufenthalt im Glaskasten, sonst regungslos
Traditionsveranstaltung in neuem Format 12-Stunden-Schwimmen in Genthin begeistert mit neuem Konzept
Zum elften Mal lud die DLRG Genthin zum 12-Stunden-Schwimmen ein – und stellte erstmals das Format um. Das Ergebnis: doppelt so viele Schwimmer und doppelt so viele Kilometer.
10.11.2025, 11:20
Genthin - Mit frischem Konzept und großem Erfolg hat sich das 12-Stunden-Schwimmen der Genthiner DLRG neu erfunden. Zum elften Mal fand die Traditionsveranstaltung statt, diesmal allerdings zum ersten Mal am Tag.