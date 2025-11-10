Zum elften Mal lud die DLRG Genthin zum 12-Stunden-Schwimmen ein – und stellte erstmals das Format um. Das Ergebnis: doppelt so viele Schwimmer und doppelt so viele Kilometer.

Beim 12-Stunden-Schwimmen der DLRG in der Schwimmhalle Genthin wurden die geschwommenen Meter der Teilnehmer notiert.

Genthin - Mit frischem Konzept und großem Erfolg hat sich das 12-Stunden-Schwimmen der Genthiner DLRG neu erfunden. Zum elften Mal fand die Traditionsveranstaltung statt, diesmal allerdings zum ersten Mal am Tag.