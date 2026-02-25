weather wolkig
Das Landgericht ist mit dem Ansinnen gescheitert, den Prozess gegen den Amokfahrer deutlich zu straffen. Viele Nebenkläger bestehen aus Sorge, vom Gericht nicht gehört zu werden, auf eine ausführliche Beweisaufnahme.

Von Alexander Walter und Matthias Fricke Aktualisiert: 26.02.2026, 06:22
Der Angeklagte Taleb A. in seinem schusssicheren Glaskasten im Gericht. Der Prozess gegen ihn dürfte sich deutlich verlängern. Foto: AFP

Magdeburg - Am 20. Verhandlungstag im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts treten  unterschiedliche Interessen von Gericht und Nebenklägern offen zutage.