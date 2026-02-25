Anschlag auf Weihnachtsmarkt Prozess gegen Taleb A. dauert Monate länger - und wird deutlich teurer

Das Landgericht ist mit dem Ansinnen gescheitert, den Prozess gegen den Amokfahrer deutlich zu straffen. Viele Nebenkläger bestehen aus Sorge, vom Gericht nicht gehört zu werden, auf eine ausführliche Beweisaufnahme.