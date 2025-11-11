weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Magdeburger Volksstimme-Chef auf Sat1 zum Prozess gegen Attentäter Taleb A.

Liveticker
Liveticker Tag 2 mit Video: Angeklagter nennt Details zu Amokfahrt und Festnahme
Liveticker Tag 2 mit Video: Angeklagter nennt Details zu Amokfahrt und Festnahme

Zu Gast beim Sat1-Frühstücksfernsehen Magdeburger Volksstimme-Lokalchef im TV: Über Attentäter-Briefe und Prozess

Der Leiter der Magdeburger Volksstimme-Lokalredaktion, Rainer Schweingel, war am 11. November 2025 bei der Sat1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Dort sprach er über den Prozess-Auftakt gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 11.11.2025, 14:18
Rainer Schweingel, Lokalchef der Magdeburger Volksstimme, war zu Gast in der Sat1-Sendung „Frühstücksfernsehen“. Thema war der Prozessbeginn zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024. 
Rainer Schweingel, Lokalchef der Magdeburger Volksstimme, war zu Gast in der Sat1-Sendung „Frühstücksfernsehen“. Thema war der Prozessbeginn zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024.  Screenshot: Sat1/Joyn

Magdeburg. - Berichte über den Prozessauftakt zum Anschlag in Magdeburg gibt es aktuell weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Auch bei dem Sat1-Frühstücksfernsehen ist er Thema. Zu Gast war dafür der Chef der Magdeburger Volksstimme-Lokalredaktion, Rainer Schweingel.