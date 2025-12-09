Die Wasserqualität kippt, die Zukunft des Neustädter Sees in Magdeburg steht auf dem Spiel. Nach Jahren der Spekulation gibt es nun endlich erste klare Hinweise auf den Hauptverursacher.

Rätsel um Neustädter See in Magdeburg: Wer wirklich hinter der stillen Vergiftung steckt

Blaualgen im Strandbad Neustädter See in Magdeburg: Ein Szenario, das sich jährlich wiederholt. Dem Gewässer machen aber vor allem die Phosphateinträge zu schaffen.

Magdeburg. - Mehrfach wurde der Neustädter See in Magdeburg in diesem Sommer wegen der Blaualgen gesperrt. Doch sie sind nicht das einzige Problem. Die immense Phosphatbelastung droht den See zu zerstören. Die Ursache scheint nach Jahren endlich gefunden.