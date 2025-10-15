Geschichte aus Magdeburg Rätselhaft verschwundene Sonnenuhr soll wieder in Klosterbergegarten
Eine historische Sonnenuhr soll wieder an ihren einstigen Platz im Magdeburger Klosterbergegarten zurückkehren. 40.000 Euro müssen dafür gesammelt werden. Außerdem werden Hinweise gesucht: Wann und wie ist die Sonnenuhr verschwunden?
15.10.2025, 06:50
Magdeburg - Im Klosterbergegarten in Magdeburg stand eine historische Sonnenuhr. Diese ist im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwunden. Informationen zum Verschwinden der Sonnenuhr gibt es kaum. Nun soll sie rekonstruiert werden.