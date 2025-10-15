weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Geschichte aus Magdeburg: Rätselhaft verschwundene Sonnenuhr soll wieder in Klosterbergegarten

Geschichte aus Magdeburg Rätselhaft verschwundene Sonnenuhr soll wieder in Klosterbergegarten

Eine historische Sonnenuhr soll wieder an ihren einstigen Platz im Magdeburger Klosterbergegarten zurückkehren. 40.000 Euro müssen dafür gesammelt werden. Außerdem werden Hinweise gesucht: Wann und wie ist die Sonnenuhr verschwunden?

Von Lena Bellon 15.10.2025, 06:50
Im Magdeburger Klosterbergegarten soll eine historische Sonnenuhr rekonstruiert werden. Dafür werden Spenden gesammelt.
Im Magdeburger Klosterbergegarten soll eine historische Sonnenuhr rekonstruiert werden. Dafür werden Spenden gesammelt. Foto: Gotthard Demmel

Magdeburg - Im Klosterbergegarten in Magdeburg stand eine historische Sonnenuhr. Diese ist im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwunden. Informationen zum Verschwinden der Sonnenuhr gibt es kaum. Nun soll sie rekonstruiert werden.