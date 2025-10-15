Eine historische Sonnenuhr soll wieder an ihren einstigen Platz im Magdeburger Klosterbergegarten zurückkehren. 40.000 Euro müssen dafür gesammelt werden. Außerdem werden Hinweise gesucht: Wann und wie ist die Sonnenuhr verschwunden?

Magdeburg - Im Klosterbergegarten in Magdeburg stand eine historische Sonnenuhr. Diese ist im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwunden. Informationen zum Verschwinden der Sonnenuhr gibt es kaum. Nun soll sie rekonstruiert werden.