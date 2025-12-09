Seit 2021 ist der Ratskeller im Alten Rathaus in Magdeburg verwaist. Jetzt denkt die Stadt über eine ganz andere Nutzung nach – inklusive Gastronomie.

Ratskeller in Magdeburg: Neue Pläne für das älteste Restaurant der Stadt

Blick in den Ratskeller in Magdeburg im Mai 2024. Noch immer gibt es keinen Interessenten. Darum denkt die Stadt jetzt um.

Magdeburg. - Ein Pächter war gefunden, die Freude groß, dass wieder Leben in den seit Jahren verwaisten Ratskeller einzieht. Doch nach nur 150 Tagen löste die Stadt Magdeburg den Pachtvertrag wieder auf. Nun gibt es neue Ideen, das älteste Gasthaus der Stadt wieder zu beleben.