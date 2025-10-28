weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizeihubschrauber war im Einsatz: Raub in Magdeburg: Täter fesseln ihre Opfer in deren Haus

Im Magdeburg war es am Samstag zu einem Raub gekommen. Jetzt hat die Polizei Details zu der Tat bekannt gegeben. Ein Hubschrauber hatte nach den Tätern gesucht.

Von Ivar Lüthe 28.10.2025, 16:52
Der Polizeihubschrauber kreiste am Samstag (25. Oktober 2025) über Magdeburg.
Magdeburg. - Der Einsatz des Polizeihubschraubers über Magdeburg sorgte am Samstag (25. Oktober 2025) in den Nachmittagsstunden auf Aufsehen. Bislang war nur bekannt, dass er nach unbekannten Räubern suchte. Jetzt hat die Polizei Details zum Raub bekanntgegeben.