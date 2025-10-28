Polizeihubschrauber war im Einsatz Raub in Magdeburg: Täter fesseln ihre Opfer in deren Haus
Im Magdeburg war es am Samstag zu einem Raub gekommen. Jetzt hat die Polizei Details zu der Tat bekannt gegeben. Ein Hubschrauber hatte nach den Tätern gesucht.
28.10.2025, 16:52
Magdeburg. - Der Einsatz des Polizeihubschraubers über Magdeburg sorgte am Samstag (25. Oktober 2025) in den Nachmittagsstunden auf Aufsehen. Bislang war nur bekannt, dass er nach unbekannten Räubern suchte. Jetzt hat die Polizei Details zum Raub bekanntgegeben.