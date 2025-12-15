Kirchturmdenken dürfte der Region Magdeburg einmal mehr im Weg stehen. Es geht darum, wie man international Beachtung finden kann.

Magdeburg. - Während der Salzlandkreis alles aus den Schubladen holt, was irgendwie nach Welterbe duftet – Pretziener Wehr, Ringheiligtum, Herrnhuter Siedlung –, schaut Magdeburg auf den Mitgliedsbeitrag von 1.000 Euro pro Jahr und winkt ab. Provinzielles Kirchturmdenken trifft hier aufeinander: Die einen klammern sich an jedes Artefakt, das aus dem Acker ragt, die anderen sparen dort, wo Kooperation eine Chance wäre. Dabei müsste man gar nicht so weit schauen, um zu sehen, wie es gehen kann.