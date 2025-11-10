Liveticker
Ein Kapitel geht zu Ende Abschied nach sechs Jahren: Kneipe in Magdeburg sucht Nachfolger
In Magdeburg verabschiedet sich ein Kneipenbetreiber von seinem Lokal. Derzeit läuft die Suche nach einer Nachfolge – bleibt sie erfolglos, ist offen, wie es mit dem Objekt weitergeht.
Aktualisiert: 11.11.2025, 10:43
Magdeburg. - Ein Ort der Begegnung, ein Rückzugsort für Spielbegeisterte und Genießer: Das Rayonhaus in der Steinigstraße hat sich seit 2019 zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Doch nun steht ein Wandel bevor – Betreiber Steve Harder sucht eine Nachfolge. Andernfalls droht dem charmanten Kleinod in Magdeburg das Aus.