weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kultkneipe in Magdeburg: Rayonhaus sucht neuen Betreiber

Liveticker
Taleb A. mit wirren Aussagen und Geständnis vor Gericht
Taleb A. mit wirren Aussagen und Geständnis vor Gericht

Ein Kapitel geht zu Ende Abschied nach sechs Jahren: Kneipe in Magdeburg sucht Nachfolger

In Magdeburg verabschiedet sich ein Kneipenbetreiber von seinem Lokal. Derzeit läuft die Suche nach einer Nachfolge – bleibt sie erfolglos, ist offen, wie es mit dem Objekt weitergeht.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 11.11.2025, 10:43
Steve Harder betreibt seit 2019 das Rayonhaus in Magdeburg. Nun zieht es ihn aufs Land – für seine Bar wird eine Nachfolge gesucht.
Steve Harder betreibt seit 2019 das Rayonhaus in Magdeburg. Nun zieht es ihn aufs Land – für seine Bar wird eine Nachfolge gesucht. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Ein Ort der Begegnung, ein Rückzugsort für Spielbegeisterte und Genießer: Das Rayonhaus in der Steinigstraße hat sich seit 2019 zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Doch nun steht ein Wandel bevor – Betreiber Steve Harder sucht eine Nachfolge. Andernfalls droht dem charmanten Kleinod in Magdeburg das Aus.