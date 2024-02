Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Für Ende März 2024 hatten die Mitarbeiter von „mein Real“ ihre Kündigung erhalten. Wann genau das SB-Warenhaus im Einkaufszentrum Florapark in Magdeburg seine Tore aber tatsächlich für immer schließt, ist noch unklar. Am 26. Februar 2024 informierte das Nachfolge-Unternehmen der längst zerschlagenen Real-Warenhauskette, dass der Ausverkauf nun begonnen habe. Was Kunden nun wissen müssen.