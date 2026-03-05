Seit etwa zehn Jahren landen zusammengebundene Schuhe als Ausdruck eines kleinen Rituals im Geäst eines Baumes in Magdeburg. Nun hat die Stadt durchgegriffen: Sämtliche Schuhe wurden entfernt – und nicht nur dort.

Rund zehn Jahre lang prägte der „Schuhbaum“ an der Klosterbergestraße am Eingang zum „Aldi-Park“ das Bild – bis der Stadtgartenbetrieb Magdeburg im Februar 2026 die Schuhe aus seinen Ästen entfernte.

Magdeburg. - Der „Buckauer Schuhbaum“ an der Klosterbergestraße in Magdeburg war beliebtes Fotomotiv, heimliche Stadtteil-Attraktion und für manche auch ein Stück persönlicher Geschichte, das in seinen Ästen baumelte. Nun ist er jedoch Geschichte. Nach fast zehn Jahren hat der Stadtgartenbetrieb sämtliche Schuhe aus der Baumkrone entfernt. Und nicht nur dort: Auch der Schuhbaum an der Thiemstraße wurde vollständig „entkleidet“.