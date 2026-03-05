Der Austritt mehrerer Mitglieder aus der AfD wirbelt die Sitzverteilung im Zerbster Stadtrat durcheinander. In Folge der neu gebildeten Fraktion erhalten zentrale Ausschüsse neue Vorsitzende.

AfD-Spaltung verändert die Machtverhältnisse im Zerbster Stadtrat und sorgt für Neubesetzungen

Sebastian Willems, Steffen Däubert, Guido Schenkendorf und Sven Schnabel (v.l.) sind aus der AfD ausgetreten, was sich auf die Sitzverteilung im Zerbster Stadtrat und seiner Ausschüsse auswirkt.

Zerbst - Die Kür eines AfD-Kandidaten für die Zerbster Bürgermeisterwahl am 12. April hatte dazu geführt, dass gleich sieben Mitglieder aus der Partei ausgetreten sind. Das hat nun Auswirkungen auf den Stadtrat und die Zusammensetzung seiner Gremien.