Regenbogenschule in Magdeburg: Der Schulbau und das Dachgrün

Die Regenbogenschule in Magdeburg soll erweitert werden. Zur Abstimmung im Stadtrat stand auch der Wunsch der AfD-Fraktion, auf Photovoltaik und Gründach zu verzichten.

In einem Modell hatten Schüler der Regenbogenschule schon einmal gezeigt, wie der Neubau für den berufsbildenden Bereich ihrer Einrichtung aussehen sollte.

Magdeburg - An der Regenbogenschule lernen Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung. Da diese nach der Schulausbildung oft in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, immer wieder aber auch auf dem freien Arbeitsmarkt Ausbildung und Anstellung finden, soll der berufsbildende Bereich der Schule an der Hans-Grade-Straße erweitert werden. Dies zunächst baulich, indem ein Erweiterungsbau neben der Freifläche des Schulgeländes entsteht, für den Pläne bereits 2022 vorgelegt wurde. Über die Entwurfsplanung hatte der Stadtrat zu entscheiden.