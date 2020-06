Bundespolizisten haben auf dem Magdeburger Hauptbahnhof einen betrunkenen Vater aus dem Zug geleitet. Der Sohn kam in vorübergehende Obhut.

Magdeburg (vs) l Am Pfingstmontag wurde die Bundespolizei um 12.40 Uhr von einem Zugbegleiter eines Regionalexpress über eine volltrunkene Person informiert. Der Zug befand sich auf dem Weg von Uelzen in Richtung Berlin. Nach seiner Ankunft am Bahnsteig 1 des Magdeburger Hauptbahnhofes um 12.50 Uhr stellte eine Streife den 54-jährigen Mann im Zug fest. In seiner Begleitung befand sich sein 6-jähriger Sohn. Beide wurden in Gewahrsam genommen.

Der Vater hatte so starke Ausfallerscheinungen, dass er beim Gehen gestützt werden musste. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Die Bundespolizisten riefen einen Rettungswagen, der den russischen Staatsangehörigen in ein Krankenhaus brachte.

KIndernotdienst kümmert sich um Jungen

Der Sohn wurde zunächst zum Kinder- und Jugendnotdienst gebracht und an diesen übergeben.