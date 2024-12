Essen und Ausgehen Neues Restaurant im belebten Stadtteil in Magdeburg eröffnet

Wo früher Würste in der Theke lagen, gibt es jetzt Bowls und Ofenkartoffeln: Ein neues Schnellrestaurant ist in eine ehemalige Fleischerei in Magdeburg gezogen. Der Inhaber setzt auf Heimatgefühl und hat seine Gerichte nach Magdeburger Stadtteilen benannt.