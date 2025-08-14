In Magdeburg musste ein Restaurant mit deutscher Küche schließen. Es war seit den 1990er Jahren für seine Gäste da. Das Angebot im Stadtteil ist nun noch kleiner.

Restaurant mit deutscher Küche in Magdeburg schließt nach über 30 Jahren

„Gaststätte bleibt geschlossen“ steht am Eingang des Magdeburger Restaurants.

Magdeburg. - Ein weiteres Restaurant mit traditioneller deutscher Küche hat in Magdeburg seine Türen geschlossen. Gerade erst wurde die Tucherstube in der Innenstadt altersbedingt abgegeben. Nun hat es die nächste Gastronomie getroffen, die seit vielen Jahren ihre Gäste empfangen hatte.