Bildhauer Raphael Strauch hat einen gotischen Wasserspeier für den Magdeburger Dom nachgebildet.

Magdeburg l „Einen Wasserspeier wollte ich immer schon mal machen“, dachte sich Raphael Strauch, als die Anfrage für eine Restaurationsarbeit für den Magdeburger Dom kam. Eigentlich steckte der Bildhauer aus Nordrhein-Westfalen bis zum Hals in Arbeit. Die Aussicht, eine gotische Figur nachzubilden, reizte ihn aber doch zu sehr, wie er im Gespräch mit der Volksstimme berichtet.



Seit 1980 ist der 60-Jährige Künstler in der Restauration tätig, seit 1992 zudem als freischaffender Künstler. Vor allem figürliche Werke gehören zu seinem Portfolio. Da passte der Wasserspeier vom Ostchor des Magdeburger Doms gut ins Schema. Was genau er und sein Zwilling darstellen, vermag auch Dombauarchitekt Carsten Sussmann nicht zu sagen. Von einer Art Fabelwesen, spricht er.



Aus den 1920er Jahren

Im Dezember war das Gegenstück bereits wieder zurückgekehrt, nachdem er zuvor restauriert worden war. Beide Speier wurden wohl in den 1920er Jahren geschaffen. Einer konnte noch aufgearbeitet werden, beim zweiten kam jede Hilfe zu spät. Zu stark hatte der Zahn der Zeit genagt.



Deshalb kam Raphael Strauch ins Spiel. Im Auftrag der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt engagierte ihn die Firma Nüthen, um den Wasserspeier nachzubilden. „Erst habe ich das abgewitterte Original aufmodelliert. Anhand dieses Modells habe ich die Kopie angefertigt“, erklärt er. Aus einem gut 800 Kilogramm schweren Sandsteinblock hat er den Wasserspeier gefertigt. Allein 50 Prozent mache der Quader aus, an dem er an der Fassade befestigt ist.



Corona verzögert Fertigstellung

„Es war eine Herausforderung. Die Formsprache musste da sein. Und es musste locker aussehen“, erklärt der Bildhauer. Das gehe aber nur, wenn man „den Meißel frei laufen lässt“. Eigentlich sollte er bereits im vergangenen Jahr fertig sein. Doch erst war ein Steinquader mit Haarrissen versehen und musste ausgetauscht werden. Und dann erkrankte Strauch auch noch an Corona und fiel mehrere Wochen aus. Die Infektion ist mittlerweile überstanden und der Wasserspeier dank eines Schwerlastkrans seit gestern Morgen wieder an seinem Platz in gut 30 Meter Höhe.



Dort wird er zumindest theoretisch die nächsten Jahrhunderte überdauern, wie Raphael Strauch erklärt. Vorausgesetzt Witterungseinflüsse wie saurer Regen setzen ihm nicht allzu sehr zu.



Die Sanierung des Domchors wird in diesem Jahr fortgesetzt. Gut zwei Millionen Euro werden von der Kulturstiftung investiert.