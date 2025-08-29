Lange Umwege und lange Staus: Die gesperrten Ringbrücken sind eine Zerreißprobe im täglichen Verkehrschaos. Doch sie haben auch fatale Folgen für den Rettungsdienst und die Wirtschaft.

Über die Behelfsbrücke am Magdeburger Damaschkeplatz rollt der Verkehr. Die Ringbrücken über der Halberstädter Straße und der Brenneckestraße sollen schnellstmöglich abgerissen werden.

Magdeburg. - Der Abriss der beiden gesperrten Magdeburger Ringbrücken kann nun schnellstmöglich erfolgen. Mit seinem Beschluss zur Absicherung der Finanzierung hat der Stadtrat den Weg freigemacht. Für die Brücke über die Brenneckestraße gibt es jetzt auch einen Abrisstermin. Heftige Debatten gab es im Rat über Sinn und Unsinn von Behelfsbrücken. Und über die Meinung der Grünen, es gebe kein Verkehrschaos in Magdeburg.