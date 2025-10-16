Deutsche Unternehmen leiden unter Fachkräftemangel. Um das Problem zu lösen, setzen nicht nur die Zerbster Schraubenwerke auf ausländische Mitarbeiter. Nur: Wie gelingt die Integration?

Integration ohne Tabus: Warum Kritik kein Rassismus ist – und Offenheit auf beiden Seiten zählt

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland ging es während der Interkulturellen Woche in Zerbst um „Bausteine einer gelebten Willkommenskultur“ - so der Titel einer Veranstaltung, die die ukrainische Journalistin Iryna Riabenka (Mitte) moderierte.

Zerbst - Integration ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Schnell wird der moralische Zeigefinger gehoben, Kritiker rasch in die Schublade „Rassist“ gesteckt. Offenheit ist das Zauberwort - gegenüber Zugewanderten und Hinzugezogenen genauso wie gegenüber anderen Meinungen. Denn Deutschland ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, was eine gelebte Willkommenskultur braucht, aber auch Migranten, die sich integrieren lassen wollen.