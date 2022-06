Zum Abschied: Jetzt interviewt Magdeburgs OB Lutz Trümper die Volksstimme selbst

Beim Rollentausch auf dem Rathausbalkon in Magdeburg kam auch der Spaß nicht zu kurz. OB Lutz Trümper als Reporter mit Notizbuch und Aufnahmegerät im Interview mit Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel (links).

Magdeburg - Nach 21 Jahren Amtszeit wird Magdeburgs OB Lutz Trümper am 29. Juni 2022 verabschiedet. Am 1. Juli endet seine Amtszeit. In zahlreichen Interviews stand er der Volksstimme Rede und Antwort. Zum Abschied gibt es einen Rollentausch. Trümper interviewt den Lokalchef.