Das stark sanierungsbedürftige Technikmuseum Magdeburg ist seit Freitag, 9. Januar, geschlossen. Das Dach ist aufgrund der Schneelast einsturzgefährdet. Erste Exponate sind beschädigt. Jetzt folgen weitere Konsequenzen.

„Schnee quillt durch die Decke“: Technikmuseum Magdeburg ist weiter geschlossen

Das Technikmuseum Magdeburg ist seit vielen Jahren stark sanierungsbedürftig. Die Schneelast wird aktuell zur Belastung für das Dach.

Magdeburg. - Wegen der zu großen Schneelast auf dem Dach des Technikmuseums Magdeburg musste die Einrichtung bereits am Freitag, 9. Januar, schließen. Der Zustand des stark sanierungsbedürftigen Gebäudes ist für Besucher und Mitarbeiter gefährlich. Daraus folgen nun weitere Konsequenzen.