Neujahrsempfang im Kreis Stendal Kleine Sänger, große Wirkung - Nachwuchs gibt den Erwachsenen aus Seehausen den Kurs für 2026 vor
Der Kinderchor der Grundschule Seehausen verpasst der Stadt beim Neujahrsempfang eine zweckoptimistische Botschaft. Und der Bürgermeister lässt die Katze aus dem Sack.
Aktualisiert: 19.01.2026, 15:55
Seehausen. - Bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Diese Botschaft hatte der Kinderchor der Grundschule Seehausen unter Leitung von Sophie-Charlotte Sasse am Sonntag zum Neujahrsempfang der Hansestadt mitgebracht.