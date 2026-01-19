weather sonnig
  4. Neujahrsempfang im Kreis Stendal: Kleine Sänger, große Wirkung - Nachwuchs gibt den Erwachsenen aus Seehausen den Kurs für 2026 vor

Der Kinderchor der Grundschule Seehausen verpasst der Stadt beim Neujahrsempfang eine zweckoptimistische Botschaft. Und der Bürgermeister lässt die Katze aus dem Sack.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 19.01.2026, 15:55
Neujahrsempfang der Hansestadt Seehausen im Foyer der Wischelandhalle, 18. Januar 2026: Der Kinderchor der Grundschule Seehausen eroberte die Herzen der Erwachsenen schnell.
Neujahrsempfang der Hansestadt Seehausen im Foyer der Wischelandhalle, 18. Januar 2026: Der Kinderchor der Grundschule Seehausen eroberte die Herzen der Erwachsenen schnell. Foto: Karina Hoppe

Seehausen. - Bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Diese Botschaft hatte der Kinderchor der Grundschule Seehausen unter Leitung von Sophie-Charlotte Sasse am Sonntag zum Neujahrsempfang der Hansestadt mitgebracht.