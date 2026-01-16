Mit Demenz und Parkinson Rührende Nachbarschaft in Magdeburg: Kostenlose Fahrten und Hilfe
Mit Demenz und Parkinson wird es zunehmend schwerer, den Alltag alleine zu bestreiten. Das muss auch ein Paar aus Magdeburg-Reform feststellen. Ihr Nachbar nutzt seine Überstunden, um Hilfe zu leisten.
16.01.2026, 17:45
Magdeburg. - Bernd Lange hat vor vier Jahren die Diagnose Parkinson bekommen. Seine Frau Margrit Lange kürzlich die Diagnose Alzheimer-Demenz. Wenn sie nicht ihren Nachbarn Mario Giesecke hätten, müssten sie längst in einer betreuten Einrichtung wohnen. Eine Geschichte über Nachbarschaftshilfe in Magdeburg-Reform.