Magdeburg. - Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Texas-Kiste in Magdeburg-Nordwest findet ein Sommerfest statt. Kurzfristig konnten die Betreiber einen Musiker gewinnen, der schon mit Udo Lindenberg auftrat.

Das Fest findet am Samstag, 30. August 2025, statt. In der Kult-Gaststätte Texas-Kiste am Baumschulenweg 48 wird ab 18 Uhr das Sommerfest gefeiert. Es wird gegrillt und es gibt Getränke im Garten. Für Stimmung sorgt der Sänger und Songschreiber Norman Keil. Präsentiert wird „ehrliche und authentische Rockmusik“, wie Ralf Sowa erklärt. Er betreibt zusammen mit Andrea Köhler seit 2024 die Gaststätte.

Vorband von bekannten Sängern

Der Musiker singt deutsche Songs, mit denen er auf der Musikstreamingplattform Spotify monatlich rund 1.300 Hörerinnen und Hörer erreicht. Seine neue Single „Immer für immer“ wurde bereits über 150.000 Mal gestreamt. Er trat bereits als Vorband für den Sänger Gregor Meyle sowie für Johannes Oerding auf. Auch Auftritte bei Udo Lindenberg hatte er bereits. Nun spielt er bei dem Sommerfest der Texas-Kiste. Es gab bereits im Juni ein Sommerfest dort, um das Bestehen zu feiern.

Blick in die Geschichte der Gaststätte: Am 18. Mai 1974 wurde dann der Grundstein gelegt. 1975 wurde die heutige Texas-Kiste als Treffpunkt für die Siedler geöffnet. Angefangen als „Gaststätte Nordwest“ sei die Kneipe besonders unter jungen Menschen als „Kiste“ bekannt gewesen. Als Andreas Müller 2012 das Lokal übernahm, erhielt es den Namen „Zur Texas-Kiste“. Heute ist die Texas-Kiste keine Kneipe mit geregelten Öffnungszeiten. Vielmehr ist sie Veranstaltungsstätte für Feste, aber auch für private Feiern.