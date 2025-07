Erst der Damaschkeplatz, dann der Petriförder: In Magdeburg wurden jüngst zwei Brücken abgerissen. Nun sind auch auf der Sternbrücke, die über die Elbe führt, Schäden aufgetaucht.

Nach Abriss am Damaschkeplatz

Auf der Sternbrücke in Magdeburg sind Schäden entstanden, die inzwischen auch schon markiert wurden.

Magdeburg. - Die Sternbrücke in Magdeburg darf seit Januar auch von Autos befahren werden. Sie dient - wieder einmal - als Umleitung. Doch nun sind Schäden aufgetaucht. Nachdem bereits die Ringbrücke am Damaschkeplatz und die Fußgängerquerung am Petriförder abgerissen wurden, entsteht hier die nächste Großbaustelle?