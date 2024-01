Rodeln in der Stadt? Das geht, und wie! Auch in Magdeburg holen Familien bei Schnee ihre Schlitten heraus. Wir stellen die schönsten „Rodelberge“ vor.

Magdeburg - Rodeln in Magdeburg macht viel Spaß und geht an einigen Orten. Dabei ist das Schlittervergnügen immer Glückssache, denn Schnee ist in der Stadt ziemlich schnell Matsch. Besonders Kinder freuen sich über eine dichte Schneedecke in der Stadt. Die perfekte Gelegenheit, mit dem Schlitten Magdeburgs Rodelpisten zu testen.

Elbauenpark wird zum Winderwunderland

Als Magdeburger Winterwunderland entfaltet der Elbauenpark auch im Winter seinen ganz besonderen Reiz und das bis Ende Februar bei freiem Eintritt. Man kann wandern, einen Skilanglauf unternehmen oder auf den kleinen Hängen am Fuße der Deponie rodeln. Wenn es draußen eisig kalt ist, bietet die tropische Welt des Schmetterlingshauses bei etwa 28 Grad Celsius faszinierende Ausblicke. Geöffnet ist der Elbauenpark täglich von 10 bis 16 Uhr.

Der Elbauenpark in Magdeburg hat auch im Winter seinen Reiz: ob ein Spaziergang auf dem weitläufigen Gelände, ein Besuch bei der Dammwild-Herde während der Fütterung oder ein Blick ins „Land der Exoten“, dem Schmetterlingshaus – Besucher können bis Ende Februar kostenlos in den Park. Foto: Peter Gercke

Schneeballschlacht und Rodelspaß im Magdeburger Stadtpark

Der Stadtpark bietet jungen Rodlern ein großes Wintervergnügen. Nahezu jeder Rodelberg, und sei er noch so klein, wird mit dem Schlitten erklommen und dann hinabgesaust. Neben der Rodelpiste am Scherbelsberg haben die Kinder viel Platz für Schneeballschlachten und können auf dem angrenzenden Spielplatz auch im Winter toben und spielen.

Anziehungspunkt für Magdeburger Familien: Spielplatz Europaring

Einen Rodelberg für Schlittenspaß gibt es auch am Spielplatz Europaring. Die Piste ist an den wenigen Schneetagen fast immer gut besucht. Vor allem für Kinder zum Schlittenfahren geeignet.

Glacis-Anlagen in Magdeburg-Stadtfeld

Der Hang in Stadtfeld ist ein Magnet für Eltern und Kinder im Winter zum Rodeln.

Herrliche Aussicht: Sohlener Berge

Ganz schön abgelegen: Die Sohlener Berge sind eine Hügelkette im Süden der Stadt Magdeburg. Perfekt für Schlittenfans.

Bei Wind und Wetter: Florapark-Garten

Im Sommer ist der Florapark-Garten ein tolles Areal für Picknick und Radler, im Herbst für Drachensteigen und im Winter fürs Rodeln. 1-A-Abfahrt. Schön steil, aber nicht zu sehr, mit flottem Start, ordentlich Auslauf und viel Platz in der Breite.

Schnee-Spaß im Geschwister-Scholl-Park

Der kleine Park nahe des Uniplatzes war früher Teil der Stadtbefestigungsanlagen. Teile der Kasematten kann man bis heute erkennen. Entsprechend steil fallen nach Norden die Böschungen ab.

Scharf abwärts im Magdeburger Klosterbergegarten

Mehrere Hügel bieten im Klosterbergegarten Rodelspaß. Besonders für Mutige: die Abfahrt von der Sternbrücke in die Parklandschaft. Vorsicht: Hier geht“s scharf abwärts!

Der Klosterbergegarten ist mit seinen vielen kleinen Hängen vor allem für Kinder zum Schlittenfahren geeignet. Foto: Karolin Aertel

Paradies für Mini-Rodler: Rennebogen

Es schneit selten in Magdeburg. Aber wenn, dann ist der Hügel in Nähe des dortigen Jugendfreizeitzentrums in Neu-Olvenstedt eine der ersten Adressen für viele Kinder. Von dem Berg kann selbst bei kleinen Schneemengen wunderbar nach unten gerutscht werden. Und so ist die Anhöhe, die einst beim Bau von Neu-Olvenstedt übrig geblieben war, ein Anziehungspunkt für Kinder und ihre Familien.