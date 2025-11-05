Serie "Macherland":
Veranstaltung im Harz Knöllchen, Stau und Wartefrust bei Wernigeröder Chocolart: Schokoladenfest mit bitterem Nachgeschmack
Während viele Naschkatzen noch von der Chocolart in Wernigerode schwärmen, sitzt der Frust bei anderen in der Harz-Stadt tief: Mehrere Hundert Autofahrer kassierten Strafzettel. Auch die Anreise mit dem Schienenersatzverkehr ist zur Geduldsprobe geworden.
Aktualisiert: 05.11.2025, 13:04
Wernigerode. - Es ist das wohl süßeste Fest im Harz: die Chocolart in Wernigerode. Doch die 13. Auflage des Schokoladenfestivals hinterlässt bei manchen einen bitteren Nachgeschmack. Während sich einige Anwohner in sozialen Netzwerken über die überfüllte Fußgängerzone und Staus im Stadtgebiet beschweren, muss manch auswärtiger Besucher tief in die Tasche greifen.