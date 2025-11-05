weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Schokoladenfest Wernigerode: 940 Knöllchen und Bahnchaos zur Chocolart

Veranstaltung im Harz Knöllchen, Stau und Wartefrust bei Wernigeröder Chocolart: Schokoladenfest mit bitterem Nachgeschmack

Während viele Naschkatzen noch von der Chocolart in Wernigerode schwärmen, sitzt der Frust bei anderen in der Harz-Stadt tief: Mehrere Hundert Autofahrer kassierten Strafzettel. Auch die Anreise mit dem Schienenersatzverkehr ist zur Geduldsprobe geworden.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 05.11.2025, 13:04
Zum Schokoladenfestival Chocolart drängten sich 2025 wieder zehntausende Besucher durch Wernigerodes Altstadt. Doch nicht für alle lief das Fest harmonisch. Vor allem bei An- und Abreise gab es Probleme.
Zum Schokoladenfestival Chocolart drängten sich 2025 wieder zehntausende Besucher durch Wernigerodes Altstadt. Doch nicht für alle lief das Fest harmonisch. Vor allem bei An- und Abreise gab es Probleme. Foto: Matthias Bein

Wernigerode. - Es ist das wohl süßeste Fest im Harz: die Chocolart in Wernigerode. Doch die 13. Auflage des Schokoladenfestivals hinterlässt bei manchen einen bitteren Nachgeschmack. Während sich einige Anwohner in sozialen Netzwerken über die überfüllte Fußgängerzone und Staus im Stadtgebiet beschweren, muss manch auswärtiger Besucher tief in die Tasche greifen.