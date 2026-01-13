weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Digitale Premiere Schluss mit Terminchaos: Neue Lösung für Autofahrer in Magdeburg

Lange Wartezeiten und volle Bürgerbüros könnten bald Geschichte sein. Die Stadt Magdeburg bringt eine digitale Neuerung, die Autofahrern das Leben erleichtert.

Von Sabine Lindenau 13.01.2026, 06:00
Wer ein Auto an- oder abmelden will, muss zur Kfz-Zulassungsstelle. In Magdeburg ist dies in den Bürgerbüros möglich. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Magdeburg. - Wer ein Auto an-, um- oder abmelden will, braucht einen Termin im Bürgerbüro. Das kann mitunter lange dauern. Termine sind rar. Nun hat die Stadt Magdeburg eine digitale Möglichkeit geschaffen, die für Autofahrer vieles vereinfacht.