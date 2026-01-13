Digitale Premiere Schluss mit Terminchaos: Neue Lösung für Autofahrer in Magdeburg
Lange Wartezeiten und volle Bürgerbüros könnten bald Geschichte sein. Die Stadt Magdeburg bringt eine digitale Neuerung, die Autofahrern das Leben erleichtert.
13.01.2026, 06:00
Magdeburg. - Wer ein Auto an-, um- oder abmelden will, braucht einen Termin im Bürgerbüro. Das kann mitunter lange dauern. Termine sind rar. Nun hat die Stadt Magdeburg eine digitale Möglichkeit geschaffen, die für Autofahrer vieles vereinfacht.