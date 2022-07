Schöne Bescherung für Kinder: FCM-Ikone Christian Beck spendet 2000 Euro 

Ganze 2000 Euro blieben aus dem Überschuss seines Abschiedsspiels übrig. Diese will FCM-Legende Christian Beck nun an zwei Initiativen für Kinder in Sachsen-Anhalt spenden.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hatte sich am 10. Oktober 2021 mit einem Spiel von Christian Beck verabschiedet. Nach achteinhalb Jahren verließ die FCM-Ikone seinen Verein. Einen beachtlichen Teil der Überschusssumme des Abschiedsspiels, ganze 10.335 Euro, spendete der 33-Jährige bereits an das Elternhaus und den Verein Förderkreis krebskranker Kinder. Satte 2000 Euro blieben noch übrig. Jeweils 1000 Euro will nun der jetzige BFC Dynamo-Stürmer an zwei weiteren Initiativen in Sachsen-Anhalt spenden.